Родственники пропавшего 10 лет назад жителя Башкирии продолжают верить в его возвращение

Родственники уроженца башкирского города Мелеуза Ильмира Нурдавлетова, который 10 лет назад пропал на Урале, продолжают надеяться на его возвращение

Родственники уроженца башкирского города Мелеуза Ильмира Нурдавлетова, который 10 лет назад пропал на Урале, продолжают надеяться на его возвращение. Сейчас мужчине должен быть уже 31 год. В начале января его близкие стали распространять призыв о помощи в поисках.

2 января 2013 года Нурдавлетов ушел из съемной квартиры в городе Дегтярск, Свердловской области, куда он приехал на заработки. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

– Может находиться где угодно спустя столько времени. Пожалуйста, вглядитесь внимательно в фотографии. За эти 10 лет внешность могла измениться, – отметили близкие мужчины.

Приметы:

– дата рождения: 5 ноября 1991 года;

– худощавое телосложение;

– рост – 190-195 см;

– глаза серо-голубые.

Всех, кто видел Ильмира Нурдавлетова или знает о его местонахождении, просят обратиться по одному из телефонов: +7 (499) 391-98-88, +7 919 616-09-94 или +79279331426.