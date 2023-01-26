В Уфе за декабрь 2022 года зафиксировали 11 случаев загрязнения воздуха

В Уфе за декабрь 2022 года было выявлено 11 случаев превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе за декабрь 2022 года было выявлено 11 случаев превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе. Об этом в своем отчете сообщил региональный гидрометцентр.

Как пояснили специалисты, в первый месяц зимы уровень загрязнения атмосферы в башкирской столице был оценен как повышенный. В воздухе города выявили следующие случаи высокого содержания загрязняющих веществ:

– сероводород – три случая (СИ*=3,8);

– хлорид водорода – пять (1,3);

– оксид углерода – один (1,2);

– диоксид азота – один (1,2);

– этилбензол – один (СИ=1,1).

В гидрометцентре отметили, что среднемесячные концентрации примесей в городе не превышали предельно допустимой концетрации.

*СИ (стандартный индекс) – это наибольшая измеренная за короткое время концентрация примеси, деленная на ее предельно допустимую концентрацию.

Напомним, в последнее время в Уфе регистрируется повышенное содержание фенола.