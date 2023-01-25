В воздухе Уфы вновь выявили повышенное содержание фенола Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В воздухе Уфы вновь выявили повышенное содержание фенола, но уже не такое существенное, как было в субботу, 21 января, когда концентрация этого вещества превысила норму в 2,5 раза.

По данным регионального Гидрометцентра, на этот раз высокий уровень фенола был зарегистрирован в понедельник, 23 января, сразу на двух пунктах наблюдения. Пост на улице Гафури, 101 в 13:00 показал, что концентрация загрязняющего вещества выше нормы в 1,4 раза, а на улице Свободы, 44 в 19:00 – в 1,2 раза.

Фенол – токсичное вещество. При вдыхании вызывает нарушение функций нервной системы. Пыль, пары и раствор фенола раздражают слизистые оболочки глаз, дыхательных путей и кожу.