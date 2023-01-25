Потерявший ноги блогер из Уфы Рустам Набиев рассказал, для чего покоряет самые высокие горы в мире

Фото: аккаунт Рустама Набиева в социальных сетях

Потерявший ноги блогер из Уфы Рустам Набиев во время обрушения казармы в Омске рассказал, для чего покоряет самые высокие горы в мире.

Вчера на своей личной странице в социальных сетях Набиев поведал о том, что ему на одних лишь руках удалось взойти на пятую вершину – гору Аконкагуа, которая является самой высокой точка Южной Америки (6 961 метр).

Сегодня альпинист опубликовал новый пост, посвященный смыслу жизни. По его словам, каждый человек приходит в мир с определенной миссией и выполнить свои «кармические задачи». Свое предназначение, как поделился Набиев, он все еще ищет «в горах и в сердцах людей».

– Умирая под завалом обрушившей казармы, я очень боялся оставить после себя ничего. И вот, мне дали шанс это исправить. Дали время. Я не знаю, сколько у меня ее, но я хочу дать максимум этому миру тепла и любви. Дать вдохновения и показать – вот, еще можно и так. Как мне важно знать, что мои восхождения действительно не проходят в пустоту, – написал в своем посте Рустам Набиев.