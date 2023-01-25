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НовостиОбщество25 января 2023 13:56

В Уфе вечером 25 января зафиксировали 7-балльные пробки

Заторы на улицах столицы Башкирии уже стали регулярным явлением
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня вечером, 25 января, в Уфе зафиксировали 7-балльные пробки. Такую оценку заторам на дорогах башкирской столицы дал сервис «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса, столпотворения из транспорта образовались на многих улицах города. Пробки наблюдаются на улицах Степана Кувыкина, Менделеева, Октябрьской Революции, Сочинская, Цюрупы, Карла Маркса, Революционная, 50-летия Октября, Ленина, Комсомольская, 50 лет СССР, проспекте Октября, города Галле, Жукова, Новоженова, Седова, Уфимское шоссе, Сельская Богородская, Перспективная и др.

Согласно прогнозу «Яндекс. Пробки», ситуация на дорогах города нормализуется к 20:00.

Напомним, пробки стали для Уфы регулярным явлением. Например, огромные 10-балльные заторы фиксировались вечером 20 января.