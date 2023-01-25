Студенты Башкирии все чаще выходят в онлайн

Молодые жители региона за год увеличили объемы использованных данных еще на 15%. Сейчас они в среднем прокачивают 18 Гбайт в месяц, что равно 35 прослушанным аудиокнигам. Для сравнения на поколение на 10-15 лет старше приходится 11,5 Гбайт, а на пенсионеров — 4,5 Гбайт. Цифры представили аналитики МегаФона, изучив обезличенную статистику по абонентам.

Клиентам оператора студенческого возраста суммарно необходимо в месяц более 770 Тбайт — вес 3,5 тысяч фильмов в разрешении для городских кинотеатров. Большую часть используют юноши — их доля составляет 56%. Однако по времени они находятся онлайн столько же, сколько и девушки.

При этом выпускники в два раза активнее в интернете, чем первокурсники. По-видимому, кто-то вовсю ищет информацию для будущего диплома, а кто-то чувствует себя свободнее и просто чаще открывает сайты и приложения. По количеству телефонных звонков ситуация похожая — здесь также впереди старшекурсники. Самые продолжительные разговоры ведут молодые люди из Уфы, Стерлитамака и Октябрьского. Среди малых населенных пунктов лидируют Месягутово, Кушнаренково и Языково.

При такой погруженности в интернет-жизнь юные башкортостанцы выбирают смартфоны, поддерживающие последние стандарты связи. В тройку их любимых брендов входят Apple, Xiaomi и Samsung, а наиболее востребованными моделями по итогам года стали Apple iPhone 11, Apple iPhone XR и Apple iPhone 12.

«Студенты — одни из главных пользователей мобильного интернета. Мы их поддерживаем: предоставляем специальные условия на тарифы, обеспечиваем высокую и стабильную скорость загрузки вблизи учебных заведений. К примеру, в последние месяцы наши технические специалисты провели в Уфе модернизацию инфраструктуры с учетом изменений в архитектуре и ландшафте столицы. В том числе она коснулась базовых станций, обслуживающих основные вузы», — сообщил директор МегаФона в Башкирии Дамир Байгильдин.