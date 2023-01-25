Ночью 25 января на улице Калинина в Уфе загорелись два автомобиля

фото: МЧС РБ

На улице Калинина в Уфе ночью 25 января загорелись два припаркованных автомобиля – ВАЗ-2112 и Nissan Sunny. Об этом сообщило региональное МЧС.

Как уточнили в ведомстве, изначально вспыхнула отечественная легковушка. Затем огонь от нее быстро распространился на стоящую рядом иномарку.

– Огнем значительно поврежден автомобиль российского производства. У иномарки повреждено лакокрасочное покрытие с пассажирской стороны, – передали в МЧС.

Возгорание ликвидировали пожарные. Пострадавших нет. В причинах инцидента разбирается дознаватель.

Напомним, незадолго до этого случая на трассе в Мечетлинском районе Башкирии во время движения загорелся тягач.