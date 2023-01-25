На трассе в Башкирии во время движения загорелся тягач Freightliner

фото: МЧС РБ

Незадолго до полуночи 24 января на трассе в Мечетлинском Башкирии во время движения загорелся загруженный тягач. Об этом сообщило региональное МЧС.

Инцидент произошел на 123-м километре автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит. У грузовика на ходу загорелся моторный отсек. Водитель пытался самостоятельно потушить грузовик, однако результатов это не принесли.

На помощь шоферу приехали пожарные. К их прибытию огонь перенесся и на кабину тягача. Спасатели оперативно ликвидировали горение. Пострадавших нет.