Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 января 2023 3:45

На трассе в Башкирии во время движения загорелся тягач Freightliner

Возгорание возникло в моторном отсеке
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Незадолго до полуночи 24 января на трассе в Мечетлинском Башкирии во время движения загорелся загруженный тягач. Об этом сообщило региональное МЧС.

Инцидент произошел на 123-м километре автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит. У грузовика на ходу загорелся моторный отсек. Водитель пытался самостоятельно потушить грузовик, однако результатов это не принесли.

На помощь шоферу приехали пожарные. К их прибытию огонь перенесся и на кабину тягача. Спасатели оперативно ликвидировали горение. Пострадавших нет.