«Салават Юлаев» 25 января у себя дома сыграет с «Ак Барсом»

фото: ХК "Салават Юлаев"

Сегодня, 25 января, хоккейный клуб «Салават Юлаев» у себя дома в Уфе сыграет с «Ак Барсом». «Зеленое дерби» в рамках регулярного чемпионата КХЛ начнется в 19:00.

«Юлаевцы» и «барсы» провели в КХЛ 90 матчей, в 41 из которых сильнее были уфимцы. Разница шайб 235-220 в пользу казанцев.

Последний раз «Салават Юлаев» и «Ак Барс» провели матч неделю назад, 18 января. Игра состоялась в Казани. Тогда победу со счетом 2:1 одержали хозяева. Сейчас в турнирной таблице СЮ занимает шестое место, а «Ак Барс» – четвертое.

Напомним, уфимская команда в январе угодила в крутое пике, потерпев четыре поражения подряд.