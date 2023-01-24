«Салават Юлаев» угодил в крутое пике: команда потерпела четыре поражения подряд перед «Зеленым дерби»

Недавнее поражение от «Локомотива» стало для «Салавата» четвертым подряд. Фото: ХК «Салават Юлаев»

Перед шестым в этом сезоне «Зеленым дерби» уфимский «Салават Юлаев» оказался в сложном положении. Еще совсем недавно подопечные Виктора Козлова уверенно занимали четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Но серия из четырех поражений подряд отбросила «юлаевцев» на шестое место.

В сложившихся условиях домашний матч против «Ак Барса», который состоится в среду, 25 января, будет настоящей битвой за победу. Впрочем, все игры с казанским клубом таковыми и являются.

БЕЗ ИГРОВОГО КРИЗИСА

Последний раз игроки уфимского «Салавата Юлаева» одержали победу на домашнем льду 14 января 2023 года. Тогда со счетом 2:0 был повержен владивостокский «Адмирал». После того матча что-то у «юлаевцев» разладилось: сначала на льду «Уфа-Арены» они потерпели поражение от одного лидеров Восточной конференции КХЛ «Металлурга» со счетом 2:3. А затем последовала крайне неудачная выездная серия.

Первый матч на выезде против «Ак Барса» подопечные Виктора Козлова проиграли с минимальным счетом – 1:2. После второго подряд поражения «Салават» отправился в Нижнекамск и команда, можно сказать, сенсационно проиграла с разгромным счетом местному «Нефтехимику» – 2:5. В довершении был проигран со счетом 2:3 выездной матч в Ярославле. Хоккеисты местного «Локомотива» одержали победу также с минимальным счетом – 3:2.

После серии из четырех поражений подряд молчание прервал гендиректор клуба Ринат Баширов. Функционер заявил, что в команде знают, что нужно поправить.

- Возвращаемся домой. Обсудим сложный для нас выезд. Игрового кризиса нет. Команда знает, что необходимо поправить, - написал в своих соцсетях генеральный директор ХК «Салават Юлаев».

СКАЗАНО

О причинах серии из четырех поражений подряд высказался и главный тренер «юлаевцев» Виктор Козлов. Наставник команды попытался объяснить причины столь неудачного стечения обстоятельств.

- Сначала обыграли «Адмирал», потом с «Магниткой» не до конца доиграли, не дотерпели. Потом «Ак Барс», «Нефтехимик» и «Локомотив». Пять матчей через день. Накапливается усталость. Играем не так плохо, но случаются ошибки, - заявил Козлов в интервью клубной пресс-службе.

После поражения от «Локомотива» сложную ситуацию прокомментировал и нападающий «юлаевцев» Александр Кадейкин.

- Самое главное, что бросается в глаза — в трех из четырех последних игр вели со счётом 1:0 и пропускали. Эти моменты нужно дорабатывать, тогда будет результат, который нам нужен, - поделился мыслями форвард.

КСТАТИ

К слову, об усталости команды, играющей каждые два дня. Совсем недавно в состав после залечивания травмы вернулся защитник Райан Мерфи. После длительного перерыва он вышел на лед в матче против «Металлурга». Тот самый матч, с которого и началась серия поражений.

- Я чувствую себя хорошо, осталось подготовиться ментально, потому что с точки зрения травмы чувствую себя все лучше и лучше, через игры становишься более готовым. Самое главное сейчас – сконцентрироваться на хоккее и на катании, чтобы вернуться на прежний уровень, - прокомментировал свое возвращение на лед Мерфи.

Не так давно к тренировкам на льду приступил еще один легионер «Салавата» Джошуа Хо-Сэнг. Видеоролик с его раскатки выложила клубная пресс-служба. Напомним, в самом начале регулярного чемпионата КХЛ 2022/23 он получил тяжелую травму.

Следующий матч «юлаевцы» проведут 25 января на льду «Уфа-Арены». Соперниками подопечных Виктора Козлова в шестой раз в этом сезоне станут хоккеисты казанского «Ак Барса». Соперники после смены главного тренера воспряли духом и выдали серию побед, позволивших команде подняться на четвертую строчку турнирной таблицы Востока. «Салават», напомним, занимает шестую.