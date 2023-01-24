Концентрация фенола в воздухе Уфы превысила норму в 2,5 раза

Концентрация фенола в воздухе Уфы превысила предельно допустимую норму в 2,5 раза Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Концентрация фенола в воздухе Уфы превысила предельно допустимую норму в 2,5 раза. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Повышенное содержание вещества было зарегистрировано в минувшую субботу, 21 января, в 13:00. Аномалию выявил пункт наблюдения за загрязнением, располагающийся на улице Мира, 11 в Черниковке.

Фенол – токсичное вещество. При вдыхании вызывает нарушение функций нервной системы. Пыль, пары и раствор фенола раздражают слизистые оболочки глаз, дыхательных путей и кожу.

Напомним, в декабре в воздухе Уфы неоднократно регистрировалось повышенное содержание сероводорода.