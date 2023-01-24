В СВО погиб уроженец Башкирии Ильнур Хисамутдинов

Фото: vk.com/arturzaripov74

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Бижбулякского района Башкирии Ильнур Хисамутдинов. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации муниципалитета Артур Зарипов.

– Мы до конца не верили в это, и надеялись, что это, возможно, ошибка или недостоверная информация. Но, к сожалению, вчера пришло официальное извещение, – написал в своей публикации чиновник.

Военнослужащий родился в селе Кенгер-Менеуз. Здесь же и состоится церемония прощания с бойцом. Когда и где именно мероприятие – пока неизвестно. Глава Бижбулякского района пообещал сообщить информацию об этом позже.

Напомним, недавно стало известно о гибели в ходе СВО на территории ДНР, ЛНР и Украины жителя Белокатайского района Башкирии Рузеля Ямалов. Ему был всего 21 год.