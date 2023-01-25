Башкирская содовая компания презентовала свою продукцию на площадке Международной выставки «Ruplastica» в Москве

Фото предоставлено БСК

В рамках крупнейшей в России платформы по взаимодействию производителей и потребителей продукции полимерной отрасли гости стенда Башкирской содовой компании познакомились с широким ассортиментом ПВХ, пластикатов и белых саж, производимых в Стерлитамаке. Специалисты БСК и ТД «Башхим» провели ряд консультаций по вопросам условий поставок и качеству изготовляемой продукции.

В ходе работы первого дня выставки представители бизнес-сообществ и государственных структур обсудили возможные меры поддержки производителей изделий из пластмасс, вопросы логистики, импорта сырья, технологического суверенитета, а также расширения марочного ассортимента в условиях импортозамещения. Участие в отраслевых выставках позволяет компании сформировать новые партнёрские связи и отношения, напрямую установить контакты с российскими промышленниками и найти новые рынки сбыта продукции.

Напомним, что Башкирская содовая компания является одним из крупнейших в стране предприятий химпрома, ощутившим на себе санкционное давление Запада. До недавнего времени ключевым для БСК был европейский рынок сбыта. Сегодня же компания перестраивает практически все логистические маршруты по реализации продукции.

- «Рупластика» - это возможность встретиться с нашими коллегами и потребителями, обсудить актуальные вопросы, которые стоят перед химической промышленностью страны. Всем известно, что в прошлом году 6-ым пакетом санкций Евросоюз запретил поставку жизненно важных реагентов для производства ПВХ, что привело к значительному снижению мощностей. Но предприятие нашло пути решения и этой проблемы. К марту 2023 мы планируем выйти на полную загрузку, - сообщает генеральный директор АО «БСК» Эдуард Давыдов.

Эдуард Давыдов. Фото предоставлено БСК

Основной вопрос достижения сырьевой безопасности БСК решает сразу несколькими способами: импортозамещение сырья отечественных производителей и поиск новых стратегических партнеров. Так, совместными усилиями специалистов Института нефтехимии и катализа УФИЦ РАН, Ишимбайского специализированного завода катализаторов и инженерно-производственного центра АО «БСК» разработана технология производства катализатора оксихлорирования этилена, используемого при получении дихлорэтана - полупродукта для производства ПВХ. Для приобретения же инициаторов полимеризации Башкирской содовой компанией найдены новые поставщики из КНР.

Очередной значимый вопрос, который стоит перед химпромом сегодня, это расширение ассортимента полимеров в условиях санкционной политики. Башкирская содовая компания не отказывается от своих планов по проекту производства эмульсионного ПВХ. Что позволит предприятию стать одним из основных производителей этого вида продукции в стране и совместно с российскими коллегами полностью обеспечить потребности отечественного рынка.

Продукция БСК. Фото предоставлено БСК

Справочно:

Основными направлениями производственной деятельности БСК является выпуск кальцинированной и каустической соды, ПВХ, бикарбоната натрия, кальция хлористого, кабельных пластикатов, белых саж, соляной кислоты и других видов продукции.

На сегодняшний день БСК производит более 10 видов пластикатов, которые используются для изготовления защитных оболочек проводов и кабелей. Несколько марок белых саж, применяемых в резинотехнической, химической и легкой отраслях промышленности. А также различные марки ПВХ, предназначенные для изготовления большого ассортимента изделий и материалов: кабелей, труб, линолеума, конструкционно-строительных материалов, полимерной тары, автомобильных деталей и многого другого. Всего предприятие поставляет на рынок около 100 видов продукции.

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