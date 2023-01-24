Фото: Рустем АХУНОВ

МВД ищет очевидцев падения мужчины с Шумавцовского моста в Уфе. Об этом рассказал пресс-служба ведомства.

Трагедия случилась вчера, 23 января, около 14:00. Согласно предварительным данным, что мужчина шел по тротуару моста в направлении из Черниковки в сторону микрорайона Сипайлово. По словам сына пострадавшего, его отец поскользнулся из-за неубранного снега и льда, упал с путепровода и разбился насмерть.

Правоохранители просят очевидцев происшествия и водителей автомобилей, который проезжали по мосту в тот злополучный день с 13:00 часов по 14:00, поделиться любой возможной информацией, которая поможет установить обстоятельства случившегося. Для этого можно обратиться в ближайшее отделение полиции или по телефонам: +7 (347) 279-39-02, +7 (347) 242-97-17, +7 (347) 242-13-72, 02 (с мобильного – 102).