Житель Уфы заявил, что его отец упал с моста и погиб из-за неубранного снега и льда

Житель Уфы заявил, что его отец упал с Шумавцовского моста и погиб из-за неубранного снега и льда

Житель Уфы Сергей Нумов заявил, что его отец упал с Шумавцовского моста и погиб из-за неубранного снега и льда. Мужчина оставил жалобу на странице главы Башкирии Радия Хабирова в соцсетях 23 января.

– Вчера мой отец, переходя через Шумавцовский мост, поскользнулся и упал с него, разбился насмерть. Не прошло и получаса как налетели работники УЖХ и убрали 60 см снега и льда с пешеходного тротуара! Шестьдесят! Спасибо, вовремя. Как по мне, это преступная халатность, – написал Наумов.

Мэрия на оставленное в соцсетях обращение мужчины по состоянию на 15:00 не ответила. В то же время ее пресс-служба дала комментарий «КП-Уфа». Там передали, что уборка снега и наледи в городе проводится в круглосуточном режиме, и коммунальщики уделяют внимание очистке мостов и путепроводов, обрабатывая их реагентами. Сообщение о том, что после случившегося инцидента на мосту стали убирать снег и лед, чтобы скрыть причины трагедии, администрация назвала «домыслами», не соответствующими действительности. «Службы после инцидента никаких работ не производили. Тротуар был и так очищен, гололеда не было», заключила мэрия.