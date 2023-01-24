ГИБДД перечислила перекрестки в Уфе, где чаще всего случаются ДТП с пострадавшими

ГИБДД Уфы назвала перекрестки в городе, где в 2022 году чаще всего случались ДТП с пострадавшими Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

ГИБДД Уфы назвала перекрестки в городе, где в 2022 году чаще всего случались ДТП с пострадавшими. Ведомство озвучило статистику в понедельник, 23 января.

Дорожная полиция выделила следующие шесть травмоопасных участков улиц: Маршала Жукова – Баязита Бикбая (семь автоаварий с травмированными), Вологодская – Интернациональная, Кольцевая – Александра Невского, Первомайская – Александра Невского, Сипайловская – Баязита Бикбая, Пархоменко – Бульвар Ибрагимова (по шесть ДТП).

– Столкновения автомашин происходили из-за несоблюдения водителями очерёдности проезда перекрестка или дистанции, нарушений требований сигналов светофора и правил расположения транспортных средств на проезжей части. При этом, количество ДТП по вине водителей, проигнорировавших сигналы светофора, увеличилось на 12%, – передали в городской ГИБДД.

Для пресечения нарушений правил дорожного движения Госавтоинспекция будет проводить профилактические рейды на перекрестках.