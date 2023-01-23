Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе ГИБДД приступила к рейдам на перекрестках города. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

В течение этой недели сотрудники Гоставтоинспекции башкирской столицы утром и вечером будут выявлять водителей-нарушителей.

Согласно данным ГИБДД, в минувшем году большинство ДТП, в которых люди получали увечья, случилось на перекрестках. Наиболее опасными участками являются пересечения улиц Маршала Жукова и Бязита Бикбая (семь аварий), Вологодского и Интернациональная, Кольцевая и Александра Невского, Первомайская и Невского, Сипайловская и Бикбая, Пархоменко и бульвар Ибрагимова (шесть аварий).