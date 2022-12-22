Концентрация сероводорода в воздухе Уфы превысила норму в два раза

Концентрация сероводорода в воздухе Уфы превысила предельно допустимую норму в два раза Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Концентрация сероводорода в воздухе Уфы превысила предельно допустимую норму в два раза. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Повышенное содержание газа было зарегистрировано во вторник, 20 декабря. Аномалию выявил пункт наблюдения, располагающийся по улице Ульяновых, 57 в Черниковке.

Напомним, тот же самый пост регистрировал превышение концентрации сероводорода 28 ноября (в 1,9 раза), 3 (в 3,8) и 6 (в 2,9) декабря.

Сероводород – бесцветный газ с неприятным запахом. Вдыхание воздуха с его содержанием может вызывать головокружение, головную боль и тошноту.