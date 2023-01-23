В Башкирии отец и сын подрались с инспекторами ДПС из-за штрафа

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Сегодня утром, 23 января, в Чекмагушевском районе Башкирии отец и сын подрались с инспекторами ДПС из-за штрафа. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.

Информация о ЧП ранее появилась в социальных сетях. Пользователи поделились видео с места происшествия. Инцидент случился в селе Чекмагуш. На улице Тракторная сотрудники ГИБДД заметили «Лада Гранта», которая была припаркована на пешеходном переходе.

31-летний водитель во время составления протокола начал вести себя агрессивно и ругаться матом на правоохранителей. Затем подошел отец нарушителя, который начал конфликтовать с инспекторами. Его сын выхватил у сотрудника бланк административного материала и попытался убежать. Мужчину задержали с применением физической силы. Отец решил вступиться и несколько раз ударил полицейских, его в итоге тоже задержали. Обоих доставили в отделение.

В отношении водителя составили два административных материала по статьям за нарушения правил парковки и установки на автомобиле устройств для подачи спецсигналов.

– Собранные полицейскими материалы по фактам применения насилия и оскорбления представителей власти будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, – сообщили в МВД.