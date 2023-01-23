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НовостиПроисшествия23 января 2023 10:00

В Башкирии двое мужчин устроили драку с сотрудниками ДПС

Потасовку на видео засняли очевидцы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
кадр видео: соцсети

кадр видео: соцсети

В башкирском селе Чекмагуш двое мужчин устроили драку с двумя сотрудниками ДПС. Информация об этом появилась в соцсетях 23 января. Пользователи поделились видео с места происшествия.

На кадрах записи видно, что инцидент произошел возле сельской поликлиники. Один из инспекторов удерживает на земле мужчину. В это время второй неизвестный пытается оттащить полицейского от лежащего человека, а затем с кулаками нападает на другого сотрудника ГИБДД. В какой-то момент потасовка заканчивается, и правоохранители уводят обоих гражданских в сторону.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием в пресс-службу МВД Башкирии. Как только он появится, мы его опубликуем.