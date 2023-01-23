На улице Октябрьской Революции в Уфе снесут четыре дома

Один из домов, который будут сносить // фото: Яндекс. Карты

На улице Октябрьской Революции в Кировском районе Уфы снесут четыре старых деревянных дома, которые были признаны аварийными. Соответствующее постановление подписал мэр Ратмир Мавлиев. Оно было опубликовано на сайте администрации 23 января.

Согласно документу, под изъятие и последующий снос попадут здания по улице Октябрьской Революции, 10/2, 41, 52 (в последний адрес входят два дома). Они были построены в начале XX века.

Собственникам изъятых помещений предоставят благоустроенное жилье по договорам социального найма.

Напомним, осенью 2022 года Уфа заключила контракт на реконструкцию улицы Октябрьской Революции за 980 млн рублей.