Уфа заключила контракт на реконструкцию улицы Октябрьской Революции за 980 млн рублей

Мэрия Уфы заключила контракт на первый этап реконструкции улицы Октябрьской Революции

Мэрия Уфы заключила контракт на первый этап реконструкции улицы Октябрьской Революции. Генеральным подрядчиком стала компания «Дортрансстрой». Он согласился выполнить тендер по начальной цене – 980 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет заменить дорожное полотно и переустроить инженерные коммуникации. Также строителям предстоит провести работы по благоустройству и озеленению территории, планируется соорудить на улице систему видеонаблюдения, освещение и светофоры.

– Первый этап включает в себя обновление участка от улицы Ленина до проспекта Салавата Юлаева протяженностью 1,3 км, – передали в пресс-службе городской администрации. – В ближайшее время подрядная организация на объекте приступит к подготовительным работам, в рамках которых предусмотрен снос зеленых насаждений и демонтаж контактной сети МУЭТ.

Первый этап реконструкции планируется завершить в 2024 году.

По заверениям мэрии, после обновления улица Октябрьской Революции «превратится в комфортное городское пространство с современными планировочными решениями» и «поменяет свое значение на пешеходно-транспортную». Там появятся тротуары шириной 4,5 метра, велодорожки, проезжую часть сузят до двух полос.