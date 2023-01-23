В Башкирии простились с погибших в СВО Героем России Алмазом Сафиным

фото: vk.com // Дамир Мустафин

Сегодня, 23 января, во дворце культуры села Раевский Альшеевского района Башкирии состоялась церемония прощания с погибших в ходе специальной военной операции старшиной Алмазом Сафиным. Его похоронили на Братском кладбище села Шафраново.

Напомним, Владимир Путин посмертно присвоил 37-летнему Сафину звание Героя России.

Как ранее рассказал KP.RU, в прошлом Алмаз Сафин участвовал в операции в Сирии. Военнослужащим в зоне СВО он был с 30 сентября. Старшина погиб в бою за Кременную, получив тяжелое ранение. Он командовал парашютно-десантным взводом. Дома у него остались трое детей: две дочери шести и десяти лет и 15-летний сын.