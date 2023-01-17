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НовостиОбщество17 января 2023 6:46

Путин присвоил звание Героя России погибшему в СВО старшине из Башкирии Алмазу Сафину

Военнослужащему было 37 лет
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Дамир Мустафин

фото: vk.com // Дамир Мустафин

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном присвоении звание Героя России старшине Алмазу Сафину из Башкирии, который погиб в ходе специальной военной операции. Соответствующее сообщение 17 января появилось на сайте Кремля.

– За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации старшине Сафину Алмазу Минигалеевичу (посмертно), – следует из документа.

Алмаз Сафин родился в селе Раевский Альшеевского района. Ему было 37 лет. Накануне о его гибели рассказал глава муниципалитета Дамир Мустафин.