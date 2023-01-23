Образовательный процесс на рабочем месте: в БСК действует система адаптации и развития молодых специалистов

2023 год в нашей стране объявлен Годом педагога и наставника. В Башкирской содовой компании несколько лет действует отлаженная и уже принесшая результаты система наставничества

При устройстве на работу в Башкирскую содовую компанию молодой специалист сегодня проходит не просто стандартную стажировку, длящуюся 12-14 смен, как это принято на других предприятиях, но становится участником заводского проекта «Наставничество».

Проект длится 3 месяца и включает активную совместную работу молодого специалиста и опытного, готового делиться знаниями наставника. Работники БСК не только вводят новичков в курс производственных дел, но и привлекают к активному участию в жизни коллектива, помогают стать участниками действующих социальных программах и воспользоваться возможными льготами.

- Без опыта трудно, поэтому всегда стараемся помочь, подсказать, решить сначала какие-то легкие задачи. Со временем задачи усложняются, - сообщает наставник, начальник участка по ремонту и обслуживанию приборов газового анализа цеха №43 Валентин Родионов. - Поэтому наставник должен сам досконально знать специфику своей профессии, а главное иметь желание делиться опытом. «Заразить» работой так, чтобы у новичка было желание жить в коллективе и развиваться.

В программе наставничества БСК только за последний год приняли участие около 1 500 сотрудников – мастеров и их учеников. В каждом производственном тандеме был сформирован «Индивидуальный план наставничества», который основывался на базовых знаниях и умениях молодого сотрудника, его личных и коммуникативных качествах, а также социально-психологической подготовке.

Стоит отметить, что результативность действия программы отслеживается как в период ее проведения – специалисты компании проводят анкетирование наставника, так и по окончанию – ученик сдает итоговое тестирование, демонстрирующее уровень готовности к самостоятельной работе.

Подчеркивает руководство компании и особый статус наставников. Ежегодно лучшим из них вручаются корпоративные благодарственные письма «Почетный наставник» и почетные грамоты «Лучший наставник». По итогам же обучения наставникам выплачивается денежное вознаграждение.

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