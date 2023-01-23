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НовостиПроисшествия23 января 2023 7:18

В Башкирии будут судить мужчину, который помог друзьям вывезти труп к реке и утопить его

Он проходит фигурантом по уголовному делу об укрывательстве особо тяжкого преступления
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: СК РБ

фото: СК РБ

В Благовещенском районе Башкирии будут судить 20-летнего судить жителя, который помог друзьям вывезти труп убитого ими мужчины к реке Белой и утопить его. Он проходит фигурантом по уголовному делу о заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления. Об этом 23 января сообщила региональная прокуратура.

– В ноябре 2021 года к обвиняемому обратились двое его друзей, которые признались в убийстве и попросили оказать помощь в сокрытии трупа. Согласившись, мужчина на своем автомобиле помог вывезти труп к берегу реки Белая и утопить его, – передали в ведомстве.

Обвиняемый признал вину в полном объеме. Ранее мужчин, которым он помог с вывозом и утоплением погибшего, приговорили к 8,5 и 12,5 годам лишения свободы.