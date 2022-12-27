Двое жителей Башкирии убили знакомого и сбросили в реку его труп с привязанным камнем

фото: СК РБ

В Благовещенском районе Башкирии вынесли приговор двум местным жителям 18 и 22 лет, которые убили знакомого и сбросили его труп в реку, привязав к нему камень. Об этом 27 декабря сообщили в региональных Следственном комитете и прокуратуре.

Ночью с 31 октября на 1 ноября обвиняемые и 45-летний потерпевший устроили застолье с алкоголем. Во время распития спиртного между ними возник конфликт, и фигуранты уголовного дела избили знакомого руками и ногами, а затем задушили и спрятали тело в лесу. На следующий день злоумышленники вместе со своим приятелем вывезли труп к реке Белой, привязали к нему камень и скинули в виду.

– Мать потерпевшего обратилась в полицию в связи с пропажей сына и вскоре личности злоумышленников были установлены, они сознались в содеянном, – передали в СК РБ.

Суд приговорил убийц к восьми с половиной и 12 с половиной годам лишения свободы в колониях общего и строгого режимов. В пользу родственником погибшего с них взыскали 1,4 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.