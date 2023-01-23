В Башкирии компанию оштрафовали на 2,2 млн рублей за добычу золота без лицензии

фото: прокуратура РБ

В Башкирии компанию «Гасадд» оштрафовали почти на 2,2 млн рублей за добычу золота без соответствующей лицензии. Об этом 23 января сообщила региональная прокуратура.

В ведомстве передали, что на фирму было заведено административное дело о незаконной добыче драгоценных металлов. Кроме штрафа, суд также конфисковал у организации добытое золото, спецтехнику и оборудование.

В декабре прошлого года стало известно, что при незаконной добыче золота землям в Учалинском районе Башкирии был нанесен ущерб в 493 млн рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело.