При незаконной добыче золота земле в Башкирии нанесли ущерб на 493 млн рублей

фото: СК РБ

В Учалинском районе Башкирии возбудили уголовное дело о нарушении правил окружающей среды из-за ущерба почве на 493 млн рублей при золотодобыче. Об этом 1 декабря сообщил Следственный комитет республики.

По версии следствия, компания «Альтинвест» и ее подрядчики с 2016 по 2022 год добывали золотоносный песок на землях сельскохозяйственного назначения в Уразовском сельсовете. Общая площадь территории, где велась работала, превышала 600 тыс. квадратных метров. После досрочного прекращения лицензии фирмы продолжили добывать полезные ископаемые под видом рекультивации земли.

– Преступные действия повлекли уничтожение плодородного слоя почвы на незаконно освоенной территории, причинив ущерб, по предварительной оценке, более чем на 493 млн рублей, – передали в СК РБ.

Сейчас следователи устанавливают ответственных за незаконную добычу лиц и подсчитывают окончательный ущерб. Сотрудники правоохранительного ведомства опросят руководство и сотрудников золотодобывающих компаний, а также специалистов в области охраны окружающей среды и природопользования.