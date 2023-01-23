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НовостиОбщество23 января 2023 4:32

Башкирия доставила в зону СВО гуманитарный груз для мобилизованных и добровольцев

Поездка длилась пять суток
Источник:kp.ru
фото: телеграм // Ирек Сагитов

фото: телеграм // Ирек Сагитов

21 января Башкирия доставила в зону специальной военной операции гуманитарный груз для добровольцев и мобилизованных. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-премьер республиканского правительства Ирек Сагитов.

Поездка с гуманитарной помощью длилась пять суток. В составе груза были палатки, буржуйки, теплые вещи, техника, легковые автомобили и две мобильные бани.

По словам Сагитова, на СВО он пообщался с командирами подразделений, где служат жители республики. Те рассказали, что военнослужащие из региона «пользуются огромным уважением и большим авторитетом среди сослуживцев и командного состава». Среди качеств в них выделили «дисциплинированность, смелость, мотивированность на защиту родины».