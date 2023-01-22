В Башкирии проводили в последний путь погибшего в СВО Альмира Фатхуллина

Фото: Олег Голов

Сегодня, 22 января, в Благовещенском районе Башкирии проводили в последний путь Альмира Фатхуллина. Об этом рассказал глава администрации Олег Голов. Руководитель муниципалитета сообщил, что погибшему было 26 лет.

Альмир Фатхуллин закончил школу №5, а затем БМПК, после отслужил в рядах армии и по возвращению работал на АО «Полиэф». Мобилизовали его в сентябре 2022 года.

– Служил достойно. К сожалению, получил тяжелые ранения под танковым обстрелом, и ушел из жизни в военном госпитале в Москве, – уточнил Голов.

Альмира наградили Орденом Мужества посмертно за отвагу и проявленный героизм. Родным и близким принесли соболезнования.