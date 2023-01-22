«Попросить прощение»: мать ищет спустя годы своего оставленного в роддоме Уфы сына

Фото: из личного архива Гаврюшиной

В Башкирии женщина спустя годы решилась найти своего сына. По словам Марии Гаврюшиной, она оставила своего сына в 1984 году в уфимском роддоме №3 из-за нужды, но потеряла связь, и с тех пор она не оставляла попыток его отыскать.

По словам Марии, ее сын родился 27 декабря. После рождения ребенка она подписала бумагу о том, что оставляет новорожденного на месяц до момента, пока не найдет себе жилье. Бумага в итоге оказалась отказной, а после она узнала, что сына забрали приемные родители.

– Мне было 18 лет, не оправдываю себя, но мне действительно некому было даже подсказать, как надо. Зато со всех сторон были умные взрослые, которые в один голос утверждали, что так и только так будет лучше.

По ее словам, она не оставляла попытки найти сына и после, но они ни к чему так и не привели. Сейчас Мария решила воспользоваться социальными сетями. Если она найдет своего сына, то хочет попросить у него прощения, и готова помочь всем, чем может.

– Ищу усыновленного сына, чтобы попросить у него прощения за все, что произошло, и помочь всем, чем смогу. Прошу отозваться моего сына, его семью, всех, кто знает об усыновленном в 1984 году из Башкирии мальчике. Это будет самое великое счастье, о котором можно мечтать.

Женщина уточнила, что ее сын вероятно находится под той же фамилией, что и она – Гаврюшин, также она приложила свое фото в надежде, что мужчина на нее похож. В случае, если кто-то решит помочь, она приложила свой номер телефона для связи через WhatsApp – +7 908 558 10 50.