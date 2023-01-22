Глава Башкирии рассказал о делающей более 100 лет валенки семье

Фото: пресс-служба Радия Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров в своей традиционной рубрике «Жизнь замечательных людей» рассказал о местных жителях, которые на протяжение веков делают валенки. Речь идет, по его словам, о семье Натальи Быковой из Мелеуза. Сейчас старший сын Натальи выполняет боевые задачи на Донбассе.

По словам руководителя региона, семейное дело существует уже сто лет. Его основателями стали еще бабушка и дедушка Натальи, после в пимокатном цехе работали родители. Сегодня в это дело вовлечены все члены семьи. В год они выпускают по пять тысяч пар валенок.

Радий Хабиров также отметил, что в 2019 году невестка быковых расширила производства и, получив субсидию в размере 250 тысяч рублей, стала делать тапочки из войлока.