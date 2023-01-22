Строительство развязки в Зинино завершат к третьему кварталу 2023 года

Фото: мэрия Уфы

Уфимские власти сообщили о ходе строительства путепровода в Зинино. Уфимская администрация проинформировала, что транспортную развязку намерены завершить в третьем квартале 2023 года.

По данным муниципалитета, большая часть работ осталась позади, в частности, закончен монтаж 33 балок пролетных строений. Вскоре планируется продолжить устройство трех балок над железнодорожными путями, а также обустройство подпорной стенки.

В мэрии отметили, что объект готовится в рамках 450-летия Уфы. Планируется, что транспортная развязка решит проблему пробок в Нагаево.