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НовостиОбщество22 января 2023 6:05

На территории Украины погиб рядовой Сергей Шепелев из Башкирии

Печальную весть сообщили в администрации района
Источник:kp.ru
Фото: администрация Давлекановского района

Фото: администрация Давлекановского района

Во время специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Башкирии. По данным администрации Давлекановского района, речь идет о местном жителе Сергее Шепелеве. Сообщение об этом появилось 21 января.

В муниципалитете отметили, что рядовой Шепелев погиб во время выполнения боевых задач.

– Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Сергея Александровича, – передается в сообщении.

Дата и время церемонии прощания пока что неизвестны. Об этом в администрации района сообщат дополнительно.