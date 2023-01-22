На территории Украины погиб рядовой Сергей Шепелев из Башкирии

Фото: администрация Давлекановского района

Во время специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Башкирии. По данным администрации Давлекановского района, речь идет о местном жителе Сергее Шепелеве. Сообщение об этом появилось 21 января.

В муниципалитете отметили, что рядовой Шепелев погиб во время выполнения боевых задач.

– Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Сергея Александровича, – передается в сообщении.

Дата и время церемонии прощания пока что неизвестны. Об этом в администрации района сообщат дополнительно.