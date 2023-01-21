Следком по Башкирии устанавливает обстоятельства нападения на 10-летнего ребенка в Уфе

Фото: скриншот видеозаписи камеры наблюдения

Накануне в подъезде многоэтажки по улице Максима Рыльского в Уфе неизвестный мужчина напал на 10-летнюю девочку.

К счастью, ребенок не пострадал, а злоумышленника спугнули жильцы дома. Они буквально за минуту до нападения на ребенка вошли в подъезд и, услышав крики девочки пришли ей на помощь. Неизвестный сбежал и сейчас его разыскивают сотрудники МВД по Башкирии.

Обстоятельства нападения на ребенка теперь устанавливают и следователи Следкома по Башкирии. Как пояснили в пресс-службе ведомства, на данный момент проходит проверка, сотрудники проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий. Личность нападавшего устанавливается, его действиям должны дать правовую оценку.

- Предварительно установлено, что умысел мужчины был направлен на хищение телефона. Телесных повреждений девочка не получила, - сообщили в СКР по Башкирии.