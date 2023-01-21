В Уфе разыскивают неизвестного мужчину, напавшего в подъезде на 10-летнюю девочку

Фото: скриншот с видеокамеры в подъезде дома

В Уфе в подъезде многоэтажки неизвестный мужчина напал на 10-летнюю девочку.

В минувшую пятницу, 20 января, в подъезде одной из многоэтажек по улице Максима Рыльского в Уфе неизвестный мужчина напал на ребенка. 10-летняя девочка заходила домой и прямо в дверях на нее набросился незнакомец. Ребенка спасли жильцы дома, зашедшие в подъезд чуть раньше.

В момент нападения на девочку мужчина и женщина уже стояли в лифте, но двери еще не закрылись. Они услышали крик ребенка, вышли и спугнули нападавшего. Все происходящее записали камеры видеонаблюдения. Неизвестного засняла и видеокамера умного домофона. Сообщение о случае нападения на ребенка поступило в уфимский отдел полиции №8 в 21:30.

В пресс-службе МВД по Башкирии «КП-Уфа» подтвердили факт нападения на девочку.

- В настоящее время сотрудники полиции осуществляют оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности данного мужчины и принимаются меры к его задержанию. По одной из версий мужчина пытался совершить грабеж, - пояснили в ведомстве.