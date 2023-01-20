ГИБДД проведет массовые проверки водителей по всей Башкирии

ГИБДД в выходные дни, 21 и 22 января, проведет массовые проверки водителей по всей Башкирии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГИБДД в выходные дни, 21 и 22 января, проведет массовые проверки водителей по всей Башкирии. Об этом предупредил начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

– Основная задача предотвратить автомобильные аварии и исключить из транспортного потока злостных нарушителей. В мероприятиях будут задействованы максимальное количество личного состава, – пояснил руководитель дорожной полиции.

Он напомнил, что ГИБДД приветствует сообщения о нетрезвых водителей, поступающих от местных жителей. Инспекторы готовы предпринять все необходимые меры по задержанию пьяных автомобилистов.

Напомним, ранее о массовых проверках объявила Госавтоинспекция башкирской столицы Уфы.