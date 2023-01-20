Сегодня и завтра, 20 и 21 января, ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сегодня и завтра, 20 и 21 января, ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей. Об этом предупредила пресс-служба городской Госавтоинспекции.
В ведомстве передали, что рейды направлены на предупреждение нарушений правил дорожного движения – в том числе по перевозке детей. Особое внимание инспекторы уделят выявлению пьяных водителей.
Дорожная полиция призвала автомобилистов быть внимательными и взаимовежливыми, а также использовать ремни безопасности, соблюдать боковой интервал и дистанцию.