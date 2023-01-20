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НовостиОбщество20 января 2023 6:44

20 и 21 января ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей

Рейды направлены на предупреждение нарушений правил дорожного движения
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Сегодня и завтра, 20 и 21 января, ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей

Сегодня и завтра, 20 и 21 января, ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня и завтра, 20 и 21 января, ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей. Об этом предупредила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

В ведомстве передали, что рейды направлены на предупреждение нарушений правил дорожного движения – в том числе по перевозке детей. Особое внимание инспекторы уделят выявлению пьяных водителей.

Дорожная полиция призвала автомобилистов быть внимательными и взаимовежливыми, а также использовать ремни безопасности, соблюдать боковой интервал и дистанцию.