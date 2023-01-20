Башкирия планирует открыть сеть магазинов белорусских товаров

Башкирия планирует открыть сеть магазинов с товарами из Беларуси Фото: Евгения ГУСЕВА

Башкирия планирует открыть сеть магазинов с товарами из Беларуси. Об этом на заседании по сотрудничеству в Минске 18 января сообщил министр экономического развития региона Рустам Муратов. Он заявил, что продукция белорусских товаров пользуется особым спросом у местных жителей.

На том же заседании говорилось, что товарооборот между Башкирией и Беларусью за 11 месяцев 2022 года увеличился на 10,7% (60% этого объема – это экспорт из Башкирии). Во внешнеторговом обороте региона страна занимает пятое место с долей в 6%.