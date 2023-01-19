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Товарооборот между Башкирией и Беларусью вырос на 10,7%. Об этом в Минске в ходе вчерашнего заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и республики заявил глава уфимского отделения посольства Беларуси Артур Карпович.

Карпович также отметил, объем экспорта из Беларуси увеличился на 25%, а импорт из Башкирии – на 1,3%.

Как на заседании заявил Министр экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустам Муратов, в 2022 году Беларусь заняла пятое место во внешнеторговом обороте Башкирии с долей 6%.

– Порядка 60% от общего объема товарооборота приходится на экспорт продукции из Башкортостана в Беларусь. Мы продолжаем активно сотрудничать с нашими белорусскими коллегами. По направлению промышленности, сельского хозяйства, машиностроения очень много результатов, – заявил Муратов.