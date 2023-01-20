Элвин Грей прервал молчание на отдыхе и записал видеообращение

фото: Элвин Грей // соцсети

Популярный башкирский певец Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, записал видеообращение к поклонникам во время своего отпуска в Таиланде. Исполнитель опубликовал запись в своем телеграм-канале.

– Всем привет, снова я потерялся. На самом деле, на отдыхе даже не хочется ничего снимать [для соцсетей]. Что я вам хочу сказать: все отлично, все замечательно. Отдыхаем, загораем, делишки решаем, ну и, конечно же, пишем песни, – сказал музыкант.

Напомним, Юльякшин отправился на отдых сразу после новогодних каникул. Компанию ему составляет супруга Инзиля. Они проводят время в курортном городе Паттайя.