Сидит возле сгоревшего барака: в Уфе ищут дом для кота, который остался без хозяйки после пожара на Сазонова

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В Уфе неравнодушные граждане ищут новый дома для кота, который остался на улице после пожара на улице Сазонова.

Напомним, что в ночь на 9 января в Уфе произошел пожар в старом доме по улице Сазонова. К сожалению, в нем погибли четыре жильца барака. Остальные остались без жилья, но в администрации Уфы им предоставили временное.

Позже в группе уфимских зоозащитников появилось грустное сообщение о коте, у которого в пожаре погибла хозяйка. После этого животное осталось одно на морозе - других людей, захотевших за ним ухаживать не оказалось. Неравнодушные граждане начали искать коту новый дом.

- Во время пожара кот выпрыгнул с третьего этажа. Сейчас живет во дворе, - рассказала девушка, выложившая фотографии бездомного серого красавца.

Также уфимка добавила, что кота почти всегда можно найти рядом со сгоревшим домом по адресу Егора Сазонова, 30а. Животное иногда отходит от разрушенного строения, но позже всегда возвращается.