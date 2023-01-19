Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 января 2023 13:22

Хабиров поручил разобраться с проблемой поселков-спутников Уфы

Власти республики обеспокоены вопросом нарастающего энергопотребления в башкирской столице
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться с проблемой поселков-спутников Уфы.

Вчера, 18 января, в здании уфимской мэрии состоялось совещание по подготовке к празднованию 450-летнего юбилея города, который состоится в 2024 году. В ходе него руководитель региона заявил о необходимости решить вопросы водоснабжения, энергоснабжения, транспортного обслуживания поселков-спутников, а также коттеджных поселков, которые тоже входят в городской округ Уфа.

Депутаты городского совета озвучили вопрос сильного роста энергопотребления в Уфе, который происходит в том числе из-за поселков-спутников. Радий Хабиров поручил главе уфимской администрации Ратмиру Мавлиеву разработать программу развития энергоснабжения данных поселений с указанием необходимых для этого средств, сроков исполнения и ответственных лиц.