Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться с проблемой поселков-спутников Уфы.

Вчера, 18 января, в здании уфимской мэрии состоялось совещание по подготовке к празднованию 450-летнего юбилея города, который состоится в 2024 году. В ходе него руководитель региона заявил о необходимости решить вопросы водоснабжения, энергоснабжения, транспортного обслуживания поселков-спутников, а также коттеджных поселков, которые тоже входят в городской округ Уфа.

Депутаты городского совета озвучили вопрос сильного роста энергопотребления в Уфе, который происходит в том числе из-за поселков-спутников. Радий Хабиров поручил главе уфимской администрации Ратмиру Мавлиеву разработать программу развития энергоснабжения данных поселений с указанием необходимых для этого средств, сроков исполнения и ответственных лиц.