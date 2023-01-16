Хабиров лично возглавит делегацию башкирских чиновников и бизнесменов во время визита в Беларусь

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Сегодня, 16 января, на оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров заявил, что на этой неделе из Уфы в Минск отправится официальная делегация. В ее состав войдут высокопоставленные чиновники и представители крупных предприятий республики.

Эта бизнес-миссия станет первой в 2023 году. Ранее делегации от Башкирии периодически выезжали в Беларусь и проводили рабочие встречи с руководством дружественного государства. В это же время бизнесмены из республики встречались с потенциальными покупателями своей продукции.

Будущую командировку Радия Хабирова в Беларусь «КП-Уфа» подтвердили в пресс-службе главы республики.

- На этой неделе запланирован визит нашей официальной делегации в Республику Беларусь, возглавлю ее сам. Вы знаете, что Беларусь для нас и по цифровым показателям, да и вообще по братским отношениям – это один из ключевых партнеров. Мы регулярно будем с ними встречаться, - заявил Хабиров.