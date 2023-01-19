Центр фехтования в Уфе за 1 млрд рублей построит компания «Башгражданстрой»

Строительная площадка Центра фехтования // фото: glavarb.ru

Центр фехтования в Уфе построят за 1 млрд 35 млн рублей. Подрядчиком двухэтажного спортивного объекта стала компания «Башгражданстрой». Она не стала снижать начальную стоимость контракта. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, сооружение разместят в квартале южной части жилого района «Затон-Восточный». На первом этаже Центра предусмотрен вестибюль, гардероб для посетителей и персонала, два спортивных зала, комментаторская площадь, комната судей, четыре тренерских помещений, столько же раздевалок, буфет на 36 мест, сауна, магазин, медицинский кабинет. На втором этаже будут организованы комната отдыха и приема пищи, пять административно-бытовых помещений, конференц-зал, зрительские трибуны, тренажерный и спортивный залы, две раздевалки и выставочная зона.

Подрядчик должен будет завершить строительство спортивного сооружения к 450-летию Уфы – в июне 2024 года. В декабре прошлого года на площадке, где появится Центр фехтования, состоялась церемония установки пробной сваи в фундамент. Тогда же стало известно, что объекту присвоят имя заслуженного тренера РСФСР и СССР Рамиля Аюпова.