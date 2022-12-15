Будущему Центру фехтования в Уфе присвоят имя тренера Рамиля Аюпова

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Центру фехтования в Уфе, старт строительству которого был дан 15 декабря, присвоят имя заслуженного тренера РСФСР и СССР Рамиля Аюпова. Об этом на церемонии установки пробной сваи в фундамент будущего спортивного объекта сказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Решение построить в Уфе Центр фехтования было принято в 2021 году – после того как руководитель региона встретился с победителями и призёрами XXXII летних Олимпийских игр в Токио – рапиристами Аделиной Загидуллиной и Тимуром Сафиным. Сооружение, которое планируют открыть в 2024 году к 450-летию башкирской столицы, будет расположено рядом с республиканским Центром спортивной подготовки Римы Баталовой.

Кроме тренировок, в Центре фехтования будут проходить соревнования регионального и всероссийского уровня. Объект будет включать два универсальных и два специализированных зала, раздевалки, восстановительный центр. На прилегающей территории установят спортивную коробку, а также проложат беговые дорожки.