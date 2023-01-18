Жители сел и деревень Башкирии могут купить сим-карту в ближайшем магазине

МегаФон в два раза расширил сеть пунктов продаж в магазинах шаговой доступности в регионе, за год увеличив их количество до 2500. Подключиться к оператору горожане могут, не отклоняясь от привычных маршрутов, а жители малых населенных пунктов — не выезжая в районные центры.

Приобрести сим-карту легко не только в столице и городах республики, но и в селах и деревнях Мелеузовского, Белорецкого, Уфимского, Туймазинского, Бирского и других районов. На данный момент география проекта включает около 500 отдаленных точек на карте региона.

«Мы хотим, чтобы жители республики подключали услуги связи с комфортом. Для этого последовательно развиваем сеть дистрибуции: охватили райцентры и далее пошли в малые населенные пункты. Отмечаем постоянно растущий интерес к такому формату — по итогам года доля продаж через этот канал выросла в два раза», — сообщил директор МегаФона в Башкирии Дамир Байгильдин.

Также башкортостанцы увидят сим-карты оператора, зайдя в супермаркеты «Пятерочка», «Ярмарка», «Апельсин», магазины косметики, парфюмерии и бытовой химии «Добрый день», книжные «Планета книг» и другие крупные сети.

Кроме того, сим-карты, как и прежде, доступны в интернет-магазине МегаФона, на Wildberries и Ozon, в салонах «М.Видео» и «Эльдорадо». Сим-карту можно приобрести лично или воспользоваться доставкой и самостоятельно активировать ее через мобильное приложение МегаФона. При регистрации, которая займет не более 5-10 минут, абонент выбирает любой из действующих тарифов.