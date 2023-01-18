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НовостиОбщество18 января 2023 12:58

В Уфе с празднованием Крещения продлят работу общественного транспорта

Добраться до дома можно будет даже после полуночи
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: transport.bashkortostan.ru

Фото: transport.bashkortostan.ru

Сегодня, 19 января, в Уфе с празднованием Крещения Господня продлят работу общественного транспорта. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Как сообщили представители мэрия башкирской столицы, пассажирские автобусы будут ходить до 01:00.

Кстати, всего в Башкирии на Крещение будет организовано 99 купелей, семь из них – в Уфе. Они откроются в 21:00. С их местоположением можно ознакомиться на сайте МЧС.

А недавно синоптики сообщили, в крещенскую ночь с 18 на 19 января в республике будет умеренно холодно и бесснежно.