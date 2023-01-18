Синоптики озвучили прогноз погоды в Башкирии в крещенскую ночь

В крещенскую ночь с 18 на 19 января в Башкирии будет умеренно холодно и бесснежно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В крещенскую ночь с 18 на 19 января в Башкирии будет умеренно холодно и бесснежно. Об этом в своем прогнозе рассказали синоптики регионального гидрометцентра.

– В ночь на Крещение по республике сохранится умеренно морозная погода с температурой воздуха -14,-19°, местами -22,-27°, в столице -14,-16°, на окраинах до -20,-22°, – передали специалисты.

Там отметили, что в прошлом году крещенская ночь в регионе была теплой: с температурой воздуха -5,-10° и небольшим снегом.

Всего в Башкирии на Крещение будет организовано 99 купелей, семь из них – в Уфе. Они откроются в 21:00. С их местоположением можно ознакомиться на сайте МЧС.